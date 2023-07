Corte : le Nid d’Aigle premier lauréat 2023 du programme "Patrimoine et Tourisme local

Le Nid d’Aigle de Corte, qui culmine à près de 460 mètres, est donc le premier lauréat 2023 du programme « Patrimoine et Tourisme local » de la délégation corse de la Fondation du Patrimoine. Projet qui a été sélectionné au printemps dernier après une demande adressée par la Collectivité de Corse.

Pour rappel, l’an passé ce sont 61 projets qui avaient retenus au niveau national pour une dotation globale de près de 2 millions d’euros. Un programme mis en place pour contribuer à dynamiser le tourisme en milieu rural.





Le Nid d'Aigle est le monument le plus emblématique et le plus connu de l'île et on le retrouve sur presque tous les supports de communication à vocation touristique. Ce bâtiment accueille la phonotèque du Musée de la Corse, 2e musée le plus visité de l'île. "Sa réhabilitation servira la valorisation du Muse et inversement. Il deviendra ainsi un atout majeur pour l'ensemble du patrimoine matériel et immatériel de la ville et des environs", peut-on lire dans le communiqué publié par la Fondation du Patrimoine.





Le Nid d’Aigle de Corte a été construit en 1420 par Vincentelo d’Istria, vassal du roi Alphonse V d’Aragon qui régna sur la Corse durant une quinzaine d’année à partir de 1421. Il représente un patrimoine architectural pour le moins exceptionnel et reste le témoin du rôle prépondérant qu’a connu la cité Paoline au fil des siècles. Cette construction a été développée sur un piton rocheux pour dominer la ville avec ses trois tours et lutter ainsi contre la république de Gênes. Le Nid d’Aigle a déjà connu divers travaux de restauration et notamment sous Pascal Paoli, qui avait fait de Corte sa capitale en 1755, durant l’éphémère période d’indépendance de la Corse.





Actuellement donc, et ce depuis 2021, le Nid d’Aigle fait l’objet de travaux de restauration et d’accessibilité avec également la réalisation d’un état sanitaire de l’ensemble du site. A cette opération de conservation et restauration s’ajoute une opération d’aménagement et de mise en lumière du site avec des interventions sur l’accès nord, entre autres. Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du PEI et cette aide de la Fondation du Patrimoine représente un complément.





La population se réjouit, comme bien l'on pense, de cette bonne nouvelle : « C’est toujours intéressant et c’est très bien pour Corte et le symbole que représente le Nid d’Aigle dans l’histoire de Corte et de la Corse. C’est bien que l’on mette un peu notre patrimoine en valeur car il ne l’est pas assez », ont soutenu Nathalie Cesari et Nono Bianchi, commerçants place de la gare et qui ont donc une vue imprenable sur ce Nid d’Aigle.

Pour Antoine Feracci, président du CPIE A Rinascita si cette aide est « une très bonne chose, en revanche la priorité aurait être à la restauration des remparts et plus particulièrement côté nord puisqu’ils sont envahis pas la végétation et surtout les ronces. Ces remparts sont aujourd’hui menacés de s’effondrer. Je le signale d’ailleurs depuis plusieurs mois, mais on ne sait pas si les remparts, inscrits aux Monuments Historiques, appartiennent à la commune ou à la Région ».