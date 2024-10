Corte : Une journée dédiée à la lutte contre le cancer le samedi 19 octobre

Lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux du CPIE-A Rinascita en présence de Simone Grimaldi, présidente de Belles et Battantes, de Marie-Hélène Zuccarelli, représentante de La Marie Do, de Lucie Memmi, représentante de la Ligue contre le cancer, et de Marc-Antoine, représentant le CPIE-A Rinascita, cette manifestation en faveur de la lutte contre le cancer a été présentée, avec pour objectif de récolter un maximum de dons.



Il y a 12 ans, Simone Grimaldi a créé l’association Belles et Battantes pour venir en aide aux femmes suivant une thérapie contre le cancer du sein « et qui avaient divers problèmes liés aux effets secondaires du traitement. En tant qu’esthéticienne, j’ai décidé de créer une chaîne d’accompagnement pendant et après la maladie pour venir en aide à ces femmes en répondant à tous les effets secondaires de la maladie », explique-t-elle.



Simone Grimaldi est régulièrement sur le terrain. Elle va à la rencontre des malades, soit dans les hôpitaux, soit chez elles directement, tandis qu’elle est soutenue également par des sophrologues, des réflexologues, ou encore des diététiciennes. « Chacune peut apporter une réponse selon le problème, c’est ce que l’on appelle une chaîne rose entre Corte, Ajaccio et Bastia. Je vais à domicile pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, et je choisis avec elles une perruque, je refais en même temps leurs sourcils. C’est surtout une manière pour que les malades ne soient pas désocialisées, car leur image physique est déjà transformée par les effets secondaires des traitements. Ce soutien physique et moral est une manière de les aider, de leur permettre de se reconnaître, de continuer à vivre, et de pouvoir soutenir le regard des autres, car c’est ce qu’il y a de plus difficile à endurer pour une femme ».



Ce soutien moral et physique est souvent accompagné d’un soutien financier, si nécessaire. Il s’agit d’un accompagnement pour aider ces femmes à ne pas perdre leur féminité malgré les traitements. À ce sujet, Simone Grimaldi pratique la pigmentation des aréoles après une reconstruction mammaire pour les femmes ayant subi une ablation, par exemple. « Et toutes les personnes qui travaillent avec moi apportent, selon leurs compétences, quelque chose pour les accompagner du mieux possible ».



Le samedi 19 octobre, les associations donnent rendez-vous à la population au Cosec de Corte dès 9h30 pour préparer la Marche Rose, prévue à 10 heures. Contrairement aux années précédentes, de nombreuses animations sont programmées tout au long du parcours à travers les rues de la ville. Des animations seront proposées par Creadom et Eric Albertini « de manière à ce que les gens en ville sachent précisément de quoi il s’agit ». De retour au Cosec, de nombreux stands des associations organisatrices seront en place pour proposer divers objets à la vente, à l’effigie des associations de lutte contre le cancer. Il y aura également des ateliers et divers spectacles. L’objectif est de récolter un maximum de dons et, à ce sujet, pour participer à la marche, il faudra verser dix euros. Les associations proposeront également à la vente des sandwichs ainsi que diverses friandises.



Rendez-vous donc le samedi 19 octobre pour cette journée spéciale Octobre Rose au Cosec de Corte dès 9h30.