Corte : Un nouveau Plan d'aménagement et de développement durable en perspective

Prévu pour être présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal de 30 octobre, le Plan d'Aménagement et de Développement Durable PADD marquera le point de départ d'une nouvelle version du Plan Local d'Urbanisme (PLU), conçu pour répondre aux besoins actuels de la commune.



Le précédent PADD, datant de 2018, était le socle de toutes les orientations pour le développement urbain jusqu'en 2030. Cependant, d'après le Dr. Xavier Poli, maire de Corte, trois raisons majeures ont poussé l'équipe municipale à entreprendre cette importante refonte. "Le PADD est avant tout un document politique", explique le maire, soulignant qu'il établit les grandes lignes du développement de la commune. De plus, il est soumis à des contraintes réglementaires en constante évolution, imposant ainsi une mise à jour incontournable pour répondre aux nouveaux défis de la ville. "Les contraintes réglementaires entre 2018 et aujourd’hui ont évolué, d’autres sont venues s’y rajouter et nous sommes donc obligés de les prendre en compte. ’Cest la première raison qui nous amène l’ajuster et en créer un nouveau"



Le nouveau PADD servira de lien entre la commune et ses partenaires, tels que l'État, la CdC et l'Université de Corse, participant à des projets tels que l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), le programme Petite Ville de Demain (PVD) et l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH-RU). "Tout cela fait partie du projet porté par la municipalité depuis 2020 et ces opérations sont désormais financées via nos partenariats. Il doit donc y avoir cohérence entre le PADD, le projet politique de la ville pour les 15 ans qui viennent et ensuite le PLU qui va décliner les grandes orientations du PADD. Nous restons sur les fondamentaux du précédent PADD en y intégrant nos nouveaux projets." détaille l'élu. Selon le maire de Corte, le PADD s'érige en outil de pérennisation de la vie économique de la ville en favorisant la mixité des fonctions, le renforcement des zones d'activités existantes, et la mise en valeur des ressources et du potentiel local. "Il doit aussi préserver le patrimoine naturel et paysager remarquables de ce territoire singulier du centre Corse. Enfin, il doit définir un projet de développement durable qui prend en considération le changement climatique et participe à la résilience face à ses effets », indique Xavier Poli..

La troisième raison de cette révision réside dans la réalisation que les estimations et projections établies lors de la création du premier PADD sont sur le point d'être atteintes. « Nous sommes donc obligés de tenir compte des besoins nouveaux. Ceux des projets que nous portons, mais aussi ceux qui vont découler aussi des nouveaux projets portés par la commune, ceux qui sont portés par la CdC, comme Citadella 21 et ceux qui sont portés par l’Université de Corse », explique Poli. Parmi ces projets, nous citerons le transfert du site de Tattone vers Corte. Une construction qui se fera sur le site qu’avait retenu l’Université de Corse non loin du Domaine de Saint-Jean, sur 17 hectares, pour la construction du 3e Campus. Or ce projet a été abandonné et la CdC a fait l’acquisition d’un peu moins de 7 hectares pour cette construction. Ces besoins nouveaux doivent être traduits en termes d’orientations dans le PADD et ensuite ils doivent déclinés en termes cartographiques dans le PLU. « Ce sont ainsi les trois raisons principales qui nous amènent à modifier et faire un nouveau PADD, sachant que nous restons sur les fondamentaux du précédent concernant, par exemple, la préservation de nos ressources, de mise en valeur, etc. Et nous y en ajoutons d’autres. Nous prenons également en compte, et cela aussi est important, le changement climatique pour participer de manière la plus active possible à la nécessaire résilience face à ce changement climatique » explique le maire.



Le conseil municipal examinera le nouveau PADD le 30 octobre, puis l'adoptera en début d'année. Par la suite, il sera soumis à une enquête publique de trois mois à partir de janvier, avant d'être finalisé, prenant en compte les observations recueillies, et le PLU devrait être en vigueur au plus tard en mai 2024."