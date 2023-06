Corte : Saint Antoine de Padoue célébré dans la ferveur

Saint-Antoine de Padoue a été un très grand enseignant, un immense prédicateur et il a d’ailleurs le titre de docteur de l’Eglise. Quand il prêchait aux foules, il convertissait les gens, même les plus hérétiques. « Et il y a un signe venu du ciel qu’il ne faut pas négliger à travers la conservation de la langue de Saint-Antoine à Padoue. On y voit dans ce miracle de conservation un signe du ciel », soutient l’abbé Culioli.





Et ce mardi matin à 7 heures, près de 200 fidèles ont tenu, une fois encore, à rendre hommage à Saint-Antoine en assistant à la première célébration de la journée. La deuxième étant fixée à ce soir 18h30.

Comme le veut la tradition, la paroisse a fait confectionner 400 petits pains. De nombreux fidèles ont fait de même aussi.



A l’issue de l’eucharistie, le curé de la paroisse a procédé à la bénédiction des pains avant de les distribuer aux fidèles. « C’est une tradition ancestrale liée à Saint-Antoine de Padoue qui s’occupait beaucoup des pauvres et ce pain nous rappelle à la fois le partage et l’eucharistie. Ces petits pains étendent la protection du saint sur celles et ceux qui les conservent ou les mangent. Il faudrait que tout le monde fabrique ces petits pains et ensuite les distribuent pour donner un sens à la dimension fraternelle ».

E cusi sìa!