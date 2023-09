Corte : Rentrée tranquille aux maternelles des Purette

Stella Maria rentre aussi pour la première fois, « c’est une drôle de sensation pour nous », lancent Elodie et Clément, « mais la petite est ravie. Ciao maman et papa et bon courage, nous a-t-elle dit en quittant la maison ce matin ».



Pour les écoles maternelles, les dépenses passent totalement inaperçues, « on ne nous demande presque rien si ce n’est des rechanges pour la classe et des mouchoirs en papier. A l’inscription les enseignants nous ont vraiment mis à l’aise et la petite avait déjà hâte. Pour nous, ce n’est pas pareil ». Saveria est en grande section de maternelle et sa troisième rentrée semble être une simple formalité, « depuis déjà quelques jours elle ne cessait de demander quand l’école reprenait et cette année encore, il n’y a quasiment pas de dépenses. On verra plus tard, surtout à l’entrée du collège. Mais là, nous avons encore le temps », explique Audrey, sa maman.



Paul est rentré pour la première fois sans verser une larme « comme s’il était toujours venu à l’école. Cela nous a fait un peu bizarre de le laisser », ont confié Mélanie et Thomas, tout comme pour Lili, pas effrayée du tout, même si elle s’accrochait un peu au short de son papa Meven « c’est dur de la laisser, ça fait un vide,mais c’est pour son bien ».

Sacha lui aussi est rentré en maternelle ce mardi matin matin. C’est avec un grand sourire qu’il a découvert la cour de son école en lançant à ses parents, Amandine et Jacques « vous pouvez y aller ». En revanche la maman a failli verser une larme, « ce n’est pas évident du tout et j’ai hâte de le retrouver à midi. Il me manque déjà ».