Corte : Rentrée solennelle pour la 8ᵉ promotion des cadets de la sécurité civile de Haute-Corse

La matinée a été consacrée à une course d’orientation et la remise des tenues officielles aux nouveaux cadets, symbole de leur engagement dans cette aventure citoyenne. Ce premier contact a permis aux jeunes recrues de prendre la mesure des valeurs d’entraide, de rigueur et de responsabilité qui guideront leur formation. L’après-midi a marqué le point culminant de la journée avec une cérémonie officielle en présence des familles. Autour des 30 recrues, un parterre de personnalités a souligné l’importance de ce programme. S’en est suivie une présentation du film de la sécurité civile « Au cœur des risques », la transmission du fanion des cadets entre la promotion sortante et la promotion entrante, et enfin, la signature de la charte d'engagement dans la salle de tradition de l’U5.





Un dispositif formateur et porteur d’avenir

Le programme des cadets de la sécurité civile, lancé il y a maintenant plusieurs années, vise à former des collégiens volontaires aux gestes de premiers secours, à la prévention des risques, et à l’engagement citoyen. Au-delà des compétences techniques, les cadets découvrent les valeurs fondamentales qui sont au cœur des missions de la sécurité civile. Comme cela a été rappelé, les enjeux de ce dispositif sont multiples : préparer les citoyens de demain en leur apprenant à devenir des acteurs responsables de la sécurité dans leur environnement, renforcer le lien entre les jeunes et les institutions en collaborant avec des professionnels de la sécurité civile et également susciter des vocations dans les métiers de la sécurité civile, de la protection des populations ou encore des forces armées.





Un partenariat solide pour un dispositif prometteur

Cette réussite repose sur un partenariat solide entre l’éducation nationale, le SIS 2B, l’UIISC 5 Corte, et les services de l’État. Chaque acteur apporte son expertise et son soutien pour faire de ce dispositif une expérience formatrice et enrichissante. En intégrant la 8ᵉ promotion, ces 30 collégiens prennent part à une aventure qui dépasse le cadre scolaire. Ils entrent dans une communauté où l’entraide et le civisme sont au cœur de chaque action, avec l’ambition de contribuer à un monde plus sûr et plus solidaire. La cérémonie de Corte a ainsi marqué une étape importante, symbolisant l’engagement et les espoirs portés par ce programme. Longue vie aux cadets de la sécurité civile, fer de lance d’une jeunesse engagée et tournée vers l’avenir !