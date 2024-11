Corte : Nicolas Utzeri, le pizzaiolo qui allie traditions corses et sardes

Nicolas Utzeri, venu de Sardaigne et plus précisément de Cagliari, a posé ses valises à Corte il y a quelques mois pour y exercer son métier de pizzaiolo. Aujourd'hui, il a décidé de prendre son envol en ouvrant sa propre pizzeria, « Pizza chez vous », où il propose une variété de pizzas alliant habilement les produits insulaires et les saveurs de son île natale.



L'ouverture de « Pizza chez vous » enrichit l'offre culinaire des « Isule Surelle ». Fort de plus de vingt ans d'expérience, Nicolas se remémore : « Mon patron m’a tout appris dans son bar pizzeria dans mon village près de Cagliari. » Pour lui, deux éléments sont essentiels à la réalisation d'une bonne pizza : la pâte et la sauce tomate. Chaque pizzaiolo possède ses secrets, et celui de Nicolas réside dans le temps de maturation de sa pâte. « Je la fais pousser pendant 24 heures, voire 48 heures. Les ingrédients ? De la farine, de l’eau, du sel, de l’huile d’olive extra vierge et de la levure, mais le dosage doit être parfait. Trop de levure, et la pâte explosera. La maturation est ce qui donne tout son goût à la pâte », précise-t-il avec son accent sarde.