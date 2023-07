Corte : Les élèves de Sandreschi sur les planches

Durant l’année qui vient de s’écouler, tous les jeudis, les élèves de Chantal Baldacci se sont rendus à la médiathèque de Corte pour étudier l’histoire de la Corse. Un travail qui se faisait également en collaboration avec le dessinateur Gérard Dominici, avec lequel il ont réalisé divers panneaux colorés mettant en scène les personnages les plus importants de l’histoire de la Corse.

C’est donc un travail double qui a été réalisé par les élèves. « Mais nous avons également travaillé sur l’histoire de l’art, sur l’architecture et à partir de cette histoire de la Corse, les élèves ont réalisé ces panneaux », a expliqué Chantal Baldacci qui a avoué avoir été inspirée par ce travail pour mettre en scène ses élèves. Pour cela, l’école a fait appel à l’actrice Roselyne Filippini qui les a fait travailler sur le livre de Dumenica Foata « Ghjochi in di ».





« Toute l’année, donc, Roselyne Filippini a aidé les différentes classes de l’école Sandreschi pour coacher les élèves, les mettre en scène et préparer ces spectacles de fin d’année qui ont été organisés au Centre culturel universitaire, Spaziu Natale-Luciani, ainsi que dans la cour de l’école. Nous avons ainsi mis en place 6 représentations et cette pièce ce soir, sur l’histoire de la Corse, nous avons conclu ce petit festival de théâtre de l’école élémentaire de Sandreschi ».







U Babbu di a Patria donne la réplique à James Boswell

Pour cette dernière représentation, il s’agissait de mettre en scène les enfants autour de l’évolution du drapeau corse avec ses différentes périodes. Notamment « en partant du roi d’Aragon avec ses armoiries à quatre têtes de maure que l’on retrouve à toutes les périodes d’invasions de la Corse. Que ce soit les invasions des peuples venus d’Europe comme ceux venus d’Afrique du Nord. Et nous voulions, à travers cette représentation, mettre en lumière les destins liés de la Corse et des peuples méditerranéens à travers le message de tolérance de Pasquale Paoli », a expliqué Chantal Baladacci. Un Babbu di a Patria que l’on a retrouvé ce lundi soir aux côté de James Boswell qui se donnaient même la réplique en anglais...

Les parents, venus en très grand nombre, ont été conquis par cette magnifique pièce de théâtre marquant ainsi la fin de l’année scolaire... même s’il reste encore trois jours avant les grandes vacances !