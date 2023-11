Corte : « Les autorités ont pris la mesure de la catastrophe »

Cette vidéo a été virale. Et en ville on ne parle plus que de cette catastrophe économique qui se profile si les moyens nécessaires ne sont pas engagés rapidement pour remettre en état les ponts et ces tronçons de route qui ont été détruits dans la nuit de jeudi à vendredi par la crue de la Restonica.

Pour Michaela Sindali, « les autorités locales, régionales et nationales ont véritablement pris la mesure de cette catastrophe. Je suis certaine que le maximum sera fait pour que l’on ait une saison touristique normale. J’ai confiance et il ne faut pas plonger dans le catastrophisme, même s’il est vrai que les dégâts sont considérables. Cette situation n’est en rien comparable avec l’incendie de 2000 où l’air, entre autres, était devenu totalement irrespirable à Corte en raison de l’épaisse fumée. C’est d’ailleurs ce qui a provoqué le départ des touristes. Une réunion aura lieu très vite avec les socioprofessionnels dès que nous aurons une évaluation précise des différents dégâts ».





Pour autant, on a pu voir que même si les ponts du Timozzu et du Lamaghjosu ont tenu le choc, en revanche la route a été totalement emportée en plusieurs endroits. Sur les 7 kilomètres entre Tragone et les bergeries des Gruttelle, des tronçons entiers de plus de cinquante mètres ont disparu comme au lieu-dit E Teghje Croscie et au Timozzu. Ici, le ruisseau, d’ordinaire si paisible, est sorti de son lit en évitant le pont mais en ravageant entièrement la route sur plusieurs dizaines de mètres. En effet, un éleveur a pu faire voler son drone jusqu’à ce point et constater ce que l’on ne voyait pas depuis l’hélicoptère Dragon 2B ce matin.





Comment reconstruire le pont de Tragone, remettre en état cette partie de la route dévastée et permettre une circulation normale pour l’été prochain ?

C’est la difficile question sur laquelle les services techniques de la Collectivité de Corse et de l’État auront à plancher dans les jours qui viennent. D’autant que le site restera fragilisé avec l’hiver et la neige qui arrivent et les habituels couloirs d’avalanche qui endommagent la route chaque année…





Dès ce dimanche après-midi d’ailleurs, le directeur du service des routes de la CdC s’est rendu jusqu’au pont de Tragone pour constater les dégâts. Une réunion de crise s’est également tenue en mairie jusqu’à 14 heures en présence du préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic. Ce lundi débuteront les premiers travaux d’évaluation des dégâts.