Corte : Le réseau d’eau rétabli

En effet, depuis vendredi, les équipes mobilisées ont aussi procédé à divers essais avant de remettre la pression totale, de manière à vérifier que les conduits n’ont pas souffert sachant que, par endroits, la route en terre a été emportée, laissant les canalisations à ciel ouvert. Pour autant, la population n’a pas été privée d’eau puisque la commune avait investi, il y a une dizaine d’années, dans un réseau secondaire par la mise en place de forages sur le secteur de l’aérodrome. Et c’est ce réseau qui a donc été utilisé depuis jeudi soir pour alimenter en eau potable la ville de Corte, « car nous avons toujours anticipé, depuis la mise en fonction de ce réseau secondaire; nous sommes en liaison permanente avec Météo France, et si les prévisions s'avèrent inquiétantes, nous basculons immédiatement vers ce réseau », a expliqué le Dr Xavier Poli, maire de Corte.





La remise en service du réseau principal était normalement prévue pour la journée de lundi, hélas les premiers essais n’ont pas été concluants. Ce n’est que depuis ce mercredi soir que la ville est à nouveau alimentée en eau potable par l’eau de la Restonica.





En marge des inondations, et sur un autre point sanitaire cette fois, précisons qu'en dépit de nombreux cas de gastro-entérite ayant été signalés ces derniers jours, surtout chez les enfants, on ne parle pas d’épidémie directement imputable à l’eau des forages, comme peut le dire la rumeur qui ne faiblit pas. Il est à rappeler que cette eau, tout comme celle de la prise d’eau de la Restonica, est filtrée et traitée selon des normes particulièrement strictes et les deux réseaux sont équipés de stations de traitement des eaux.

Ces phénomènes viraux sont récurrents puisqu’ils circulent régulièrement en automne et en hiver sur le plan local et national !