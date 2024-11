Corte : La neige sur le Monte Ritondu fait chuter les températures

Depuis mercredi, l'île fait face à une forte baisse des températures, conséquence de l’arrivée de la tempête Caetano. Si la pluie a arrosé le centre de la Corse hier matin, la neige a fait son apparition dès 1800 mètres. Le mercure est tombé bien en-dessous des moyennes saisonnières, enregistrant seulement 6 degrés mercredi soir sur le stade Santos Manfredi. Ce jeudi, Météo France prévoit une maximales de 12° à Corte, accompagnée de quelques averses dans l'après-midi. La pluie se transformera en neige à partir de 2000 mètres, et la limite pluie-neige pourrait même descendre à 1200 mètres dans la nuit. En montagne, les températures minimales devraient osciller entre 4 et 6 degrés, avec des températures sous zéro en altitude.



Le vent du Libecciu, qui souffle toujours fort, accentue cette sensation de froid. La température ressentie, un indice qui évalue la sensation de froid sur la peau en fonction du vent et de l'altitude, pourrait être jusqu'à 4 degrés plus basse que la température réelle. À Corte, par exemple, avec les conditions annoncées, il fera aussi froid que si le thermomètre affichait 2°C, malgré une température réelle de 6°C. « On sent bien le froid depuis hier », remarque Marie-Françoise. « C’est déjà l’arrivée de l’hiver et avec ce temps bien frais, j’ai ressorti ma doudoune, mes gants, mon écharpe et mon bonnet. Heureusement que la météo annonce le retour de températures plus clémentes dès ce week-end. »



Antoine, lui, est particulièrement frileux : « Il m’arrive même d’avoir froid en plein été, le soir, à une terrasse de bar. Mais là, depuis quelques jours, je suis bien emmitouflé. J’ai non seulement plusieurs couches de vêtements sur moi, mais j’ai aussi mis des sous-vêtements thermolactyls. Je crains énormément le froid et donc je me protège en conséquence »,confie-t-il.



Mais pour Jean-Claude, agent de propreté à la mairie de Corte, le froid n'a pas d'impact : « L’été, je souffre, c’est vrai, mais le froid ne me fait rien du tout. Comme vous le voyez, je travaille en tricot manches courtes. Je suis habitué ainsi, le froid ne me fait rien du tout. »



Météo France maintient la Corse en vigilance orange pour le vent, tandis que la région est également placée en vigilance jaune pour le risque de pluie, d’inondation et de vagues submersion. Le retour du beau temps, bien que toujours frais, devrait s’opérer à partir de samedi. La plus grande prudence reste donc de mise jusqu’à vendredi.