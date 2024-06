Corte : La belle saison des gymnastes du CCG

Le Cosec de Corte s’est transformé en salle de spectacle ce samedi soir à l’occasion du traditionnel gala de fin d’année organisé par le Corte Club de Gym. Et les parents n’ont pas voulu manquer ce rendez-vous en se déplaçant en nombre dans les gradins. Les 80 licenciés du club ont proposé, durant près de quatre heures, différentes évolutions sur les agrès déplacés de la salle de gym vers la grande salle du Cosec. Ce fut aussi l’occasion de présenter au public les gymnastes qui ont brillé durant cette saison lors des diverses compétitions organisées en Corse, mais également sur le Continent, avec de nombreux titres récoltés.

« Effectivement, nous avons connu une excellente saison sportive. Nous avons participé à de nombreuses compétitions avec les petits challenges éveil premiers pas et les challenge poussines qui se sont octroyé les deux premières places du classement général à Corte. À ces deux titres de champions de Corse par équipes, nous avons participé aux compétitions précritérium et de division 5, qui sont déjà de très bons niveaux. En division 5, la jeune Zoé Techer termine 2e et se qualifie pour participer au championnat de zone sud-est. L’équipe de précritérium avec Rosalie Clouet, Juliana Viora, Anna Stella Poli, Anne-Marie Berlandi et Davia Luciani a terminé 2e tandis que Charlie Bridou, qui participait au championnat individuel, a également fini à la 2e place en se qualifiant pour les demi-finales de zone à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). Nos gymnastes ont réalisé une très belle prestation en finissant 5e sur une vingtaine d’équipes. Tandis que Juliana Viora montait sur la première marche du podium en individuel, Davia Luciani se classait 3e. Enfin, Zoé Techer terminait sur la plus haute marche du podium en division 5 et se qualifiait donc pour la finale de zone sud à Vergèze (Gard) il y a quinze jours. Elle se classait 4e en obtenant 44, 225 points à une poignée de centièmes de la première place (44, 825 points). Elle a réalisé une superbe compétition et le club est fier de ce résultat et donc de la très belle saison de nos équipes », a expliqué le trésorier du club, Xavier Grazietti.