Corte : L’école maternelle des Purette fête la fin d’année

Heureusement que les enfants sont là ! Ils nous aident à détourner les jeunes et les moins jeunes de la noirceur de l’actualité, pour peindre à force d’innocence et d’imagination un univers coloré par le sourire de ces enfants et par leur spontanéité. Ainsi, ce 27 juin, les 76 élèves des classes de maternelle Petite, Moyenne et Grande Sections des Purette, guidés par leurs enseignantes Céline Griscelli, Marie-Ange Baghioni, Marie Campos et Stella Maria Simeoni, ainsi que l’ensemble du personnel enseignant et ATSEM, ont terminé l’année scolaire en beauté !