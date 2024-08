Corte : L’art lyrique revient le 7 août à la Villa Pancrazi

Près de 400 personnes sont venues assister l’an dernier au concert lyrique organisé par Les Nuits d’été de Corte au profit de la Marie Do … c’est dire combien le public, en plus d’apprécier l’art lyrique, est capable d’un bel élan de solidarité en faveur de cette cause qui nous concerne tous : la lutte contre le cancer.Le 7 août prochain, la soirée sera empreinte d’une émotion particulière car la soprano Jodie Devos, qui avait illuminé de son talent et de sa générosité les concerts de 2022 et 2023, a été emportée le 16 juin dernier par cette maladie… Notre mezzo-soprano cortenaise Eléonore Pancrazi rendra hommage ce mercredi 7 août à son amie, en réunissant un plateau d’artistes exceptionnels, tous proches de la soprano prématurément disparue et plus qu’enthousiastes à l’idée de mettre leur talent au service de cette cause qui les touche cette année de si près.Avec Eléonore, qui s’apprête à interpréter pour la première fois en janvier 2025 le rôle emblématique de Carmen à l’Opéra Royal de Versailles et qui prépare la sortie de son premier album solo en novembre 2024 autour des mélodies corses orchestrées par Maurice Ravel, la soprano d’origine corse Vannina Santoni, qui vient de triompher dans Cosi Fan Tutte de Mozart à l’OpéraGarnier, le ténor Valentin Thill, tout juste rentré d’un magnifique Turandot à La Monnaie de Bruxelles, et le baryton Anas Seguin, tout récemment applaudi dans Armide à l’Opéra Comique de Paris. Ces 4 artistes lyriques, parmi les meilleurs représentants de la nouvelle génération du chant français, seront accompagnés brillamment au piano par le corse Antoine Alerini, ancien élève de Brigitte Engerer et Bruno Rigutto, déjà présent lors de l’édition 2023, et au violon par Marie Orenga, bastiaise d’origine, ancienne élève de la Haute Ecole de Musique de Genève, qui a participé récemment à l’enregistrement du disque d’Eléonore Pancrazi.Au programme, une première partie largement consacrée à Carmen, puisqu’Eléonore Pancrazi et Vannina Santoni seront respectivement la bohémienne et sa rivale Micaela dans la Carmen programmée à l’Opéra Royal de Versailles en janvier 2025, puis un florilège Puccini puisque l’année 2024 célèbre le 100e anniversaire de la mort du compositeur toscan, ainsi que des airs du grand Verdi … et quelques surprises dont Les Nuits d’été ont le secret !L’entrée est fixée à 25 euros et cette soirée (21 heures), comme l’an passé, sera organisée au profit de l’association La Marie Do. Pour toute information complémentaire on peut téléphoner au 06.15.17.58.85