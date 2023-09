Corte : Grand succès pour la Festa di l’Associi

Des ateliers et des démonstrations ont jalonné cette journée à l’image du club d’escrime qui a également proposé des séances d’initiation au jeune public. Tous les participants ont relevé la bonne ambiance et le dynamisme autour de cette manifestation dont le but était également de « fédérer le monde associatif, de permettre aux bénévoles, salariés et usagers de se rencontrer et d’échanger et, pourquoi pas, de favoriser les partenariats et projets communs », a expliqué Antoine Feracci, président du CPIE-A Rinascita, l’association emblématique de la cité qui n’hésite pas à mettre à disposition des autres associations de la ville son savoir, mais aussi et surtout sa logistique et ses moyens matériels.