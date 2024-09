Corte : EDF Corse et le CPIE-A Rinascita renouvellent leur engagement pour l'éducation à l'environnement

Depuis plusieurs années, EDF Corse et le CPIE-A Rinascita travaillent main dans la main pour sensibiliser la population à l’importance de l’éducation environnementale. Ce partenariat, déjà bien ancré, a été renouvelé lors d'une visite officielle dans les locaux de l'association à Corte. Vincent De Rul, directeur régional d'EDF Corse, accompagné de Mario Capai, directeur de cabinet et responsable de la communication d'EDF SEI (Système Électrique Insulaire), a été reçu par Antoine Feracci, président du CPIE-A Rinascita, pour signer une nouvelle convention de collaboration. Cette coopération repose principalement sur un programme pédagogique autour de l'eau, ciblant les établissements scolaires des bassins du Golo, du Fium'Orbu et du Rizzanese, où EDF gère plusieurs infrastructures hydroélectriques. « Nous diffusons un programme sous forme d’animations pédagogiques dans les établissements scolaires de l’Académie, avec des interventions en classe suivies de visites sur nos sites hydroélectriques », a expliqué Antoine Feracci.

Ce programme comprend quatre séances en classe, culminant avec une demi-journée de visite sur le terrain. Il vise à sensibiliser les élèves au rôle crucial de l’énergie hydraulique en Corse, à son fonctionnement et aux mesures de sécurité à respecter. Au-delà de l’aspect éducatif, cette nouvelle convention prévoit d’étendre la coopération à des actions de culture scientifique. « Nous envisageons une extension de la convention à des actions de culture scientifique. Nous allons notamment organiser, dans le cadre du 50e anniversaire de notre association, une grande manifestation à Calacuccia, avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité », a précisé Feracci. Cet événement, qui aura lieu près du plan d'eau de Calacuccia, associera les écoles locales et les élus, renforçant encore davantage l’implication du territoire dans ces initiatives. Parmi les autres projets évoqués, le développement du site numérique Casa di l’Acqua figure en bonne place. Ce portail en ligne met en lumière des documents et des photographies sur le patrimoine bâti lié à l’eau en Corse, comme les moulins et les fontaines. Il informe également sur les espèces piscicoles présentes dans les rivières et les lacs de l’île, notamment les espèces invasives introduites illégalement au cours des vingt dernières années, telles que le brochet, le black bass ou encore le silure.



Enfin, la visite s’est conclue par la signature officielle de la nouvelle convention entre EDF Corse et le CPIE-A Rinascita. Outre la continuation des programmes éducatifs dans les bassins du Golo, du Fium’Orbu et du Rizzanese, cette collaboration prévoit également une participation aux Trophées scientifiques de Corse et à la Fête de la science. Un engagement commun pour éduquer, informer et protéger le patrimoine naturel insulaire.