Corte : Coiffet en tête de l’Ultra Trail di Corsica

Hier soir, sur la ligne de départ, le président du Restonica Trail donne ses dernières consignes aux 458 partants de cet Ultra Trail di Corsica. Dans la foulée, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, et la présidente de l’UTMB, Isabelle Poletti, souhaitent du courage et bonne chance aux trailers.



A 23 heures précises, Patrick Anné, Patrick Fonvieille et Benoit Phalipou, les animateurs de ces épreuves, demandent au public de lancer le compte à rebours. Et les voilà partis pour 110 km de course et 7200 mètres de dénivelé positif. Encouragés par une foule énorme, les athlètes traversent le cours Paoli et les rues de Corte avant d’attaquer la terrible montée vers les bergeries des Padule. 1400 mètres de dénivelé positif à avaler en seulement 6,2 km de course. Une épreuve redoutée par tous. Pour autant Coiffet, Airiau, Viani et Giordano passent ce premier obstacle en une trentaine de minutes. Le premier ravitaillement redonne du peps aux athlètes qui poursuivent leur route vers le refuge de la Sega avant de basculer dans la vallée du Niolu et le lac du Cintu.



La route sera encore longue. Et à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, le groupe de tête tient toujours bon. En revanche, l’écart s’est fortement creusé entre le leader, Coiffet, et ses rivaux. Plus d’une heure sépare, en effet, les trailers. Notons que le double champion olympique (2004 et 2008), quintuple champion du monde et d’Europe, double champion de France de VTT cross-country, venu « découvrir l’épreuve et me fait plaisir », est toujours en course. Il occupe la 39e place du général.



Chez les dames, c’est l’Allemande Miria Meinhet qui mène la course » devant Laura Berruer et l’insulaire Estelle Giacometti.