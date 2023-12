Corte : « A terra di u cumunu », la ruralité s'expose au Frac Corsica

- Comment s'est fait le choix de la thématique ?

- Cette thématique de la ruralité me tient à cœur depuis mon arrivée à la direction du FRAC Corsica. D’une part, parce qu'elle entre en résonance de manière évidente avec le territoire insulaire. D’autre part, parce qu'elle permet d’évoquer les questions écologiques en évitant le piège d’une nature idéalisée pour prendre à bras-le-corps la question de la transformation de la matière et du travail. La ruralité est un environnement complexe, plein de contradictions. Et à ce titre, elle permet d’être abordée selon une multitude de points de vue. A Terra di U Cumunu réunit quelques-unes de ces perspectives sans souci d’exhaustivité. Ce sont seulement quelques lignes qui sont tracées pour mieux stimuler la réflexion et la sensibilité.



- Et le choix des artistes et leurs œuvres ?

- Comme souvent, j’ai souhaité associer des œuvres de la collection du FRAC – ici une sculpture d'Asuncion Molinos Gordo et une série de photographies de Marcos Avila Forero – avec des artistes insulaires et d’autres issus du continent ou d’ailleurs. Le FRAC reste un lieu propice aux échanges entre créateurs venant de tous horizons, même s’il nous arrive fréquemment de privilégier le bassin méditerranéen. Du côté des artistes insulaires, c’est aussi une rencontre entre générations avec Toni Casalonga, l’une des grandes figures du Riacquistu, et Amandine Joset-Battini dont les photographies viennent ponctuer l’ensemble du parcours. Nous avons reçu en résidence le duo d’artistes Aurélie Ferruel et Florentine Guédon qui ont produit une nouvelle installation pour l’occasion tandis que Rémi Voche a été accueilli au sein de l’association Mi, nouvellement créée par l'artiste plasticien David Raffini.



- Vous avez souhaiter créer un lien avec le territoire ?

- L’ancrage territorial est ici fondamental. C’est pour cette raison que les images d’Amandine Joset-Battini prises au cœur de la Castagniccia servent de fil conducteur dans l’exposition. Le rapport à la terre dans ses dimensions matérielle, culturelle ou politique, demeure une autre ligne de lecture qui traverse plusieurs œuvres, notamment celles des artistes précédemment cités. C’est l’eau ferrugineuse qui coule dans le hameau de Poghjale sur la commune de Tarranu dans l’installation de Rémi Voche ou encore la terre prise à Corti par le duo Ferruel/Guédon pour constituer des lianes de boue venant se répandre sur l’un des murs. Il faut citer aussi la vidéo de Jean-Philippe Volonter Navara sur Châtaigneraie qui montre en un unique plan-séquence un pick-up qui roule de nuit sur un chemin caillouteux emblématique de nos campagnes. Dans sa simplicité, le film a une charge multiple, à la fois réflexion sur les conditions lumineuses du cinéma et geste politique d’arpentage sensible.



• Infos : FRAC CORSICA - La Citadelle, 20250 Corti - Tel + 33 (0)4 20 03 95 33. De février à mai et de septembre à décembre, du lundi au samedi de 10 à 17 heures - Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée libre