Corte : 80 combattants aux championnats de Corse de Kick-boxing

Même si deux clubs ont déclaré forfait au dernier moment pour ces championnats de Corse de Kick-boxing, organisés pour la première fois à Corte par le Boxing Club Corti, sous l’égide de la Ligue Corse, près de 80 combattants sont venus dans la cité Paoline en quête d’obtenir le titre tant convoité. Un titre qui permettra aux vainqueurs de participer aux phases finales des championnats de France.

Trois aires ont été installées dans la salle du Cosec municipal. Les deux premières pour les assauts light et sur la troisième avaient été installées un ring pour les combats proprement dits.





« C’est une compétition qui se déroule sur une journée et le Boxing Club Corti de Christian Lambert avait en charge toute la logistique de cet événement qui fut une réussite tant populaire qu’éducative en présence également d’un médecin spécialisé, comme l’oblige la réglementation fédérale », a expliqué Jean-Michel Versini, le président de la Ligue Corse, avant de poursuivre. « Sur ce que l’on appelle les assauts light, des assauts où le geste et la touche sans puissance sont le plus importants et même obligatoires sous peine de disqualification, c’est la qualité de la touche qui est recherchée de manière à initier les jeunes licenciés. Ce que l’on a pu voir dans l’ensemble c’est qu’il y avait de la qualité et un bon niveau technique qui ont pu être appréciés dans les différents styles d’opposition. C’était très intéressant ».





Et justement le jeune espoir cortenais Carlu Anto Tozzi a été disqualifié. « Effectivement, il portait des coups trop fort, comme son adversaire d’ailleurs, Térence Campana. Sauf que Tozzi a reçu 6 avertissements contre 5 à son adversaire. Les avertissements sont donnés par l’arbitre pour faire comprendre à l’athlète qu’il doit baisser en intensité. N’ayant pas suivi le règlement des assauts light, il a été malheureusement disqualifié. Il pourrait combattre en plein contact. On passe du light au plein contact à partir des cadets deuxième année. Pour le plein contact, on ne retient pas les coups et l’objectif est de mettre son adversaire KO. Si ce n’est pas le cas à l’issue des 3 rounds de deux minutes, ce sont les juges qui font le décompte des coups portés par chacun des combattants pour déterminer le vainqueur, bien sûr ».





Notons que le jeune Bastiais Antoine Manu, vice-champion du monde en light, effectuait son premier combat en plein contact. Il a été sacré champion de Corse face à Enrique Point-Fernandez.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Porto-Vecchio le 18 janvier en A1 Style, « c’est une autre discipline du Kick-boxing où les coups de genoux sont autorisés ».

Enfin Jean-Michel Versini tenait à remercier la municipalité de Corte qui a mis le Cosec à disposition pour cette compétition ainsi que le Boxing Club Corti qui a parfaitement organisé cette journée.