Corte : 1ère sortie culturelle réussie pour l’association « Femmes Méditerranéennes Unies »

L’association initiée par Soumia Chakroun regroupe une vingtaine de femmes de toutes nationalités : françaises, corses, espagnoles, italiennes, portugaises, algériennes, tunisiennes ou marocaines. Elle multiplie les activités avec notamment de nombreuses distributions de nourritures aux démunis et collabore avec des associations caritatives dans bien d’autres domaines. Mais ce 3 juin 2024, il s’agissait de la première sortie culturelle de l’association. « Pour cette première nous avions choisi comme destination le Musée de Corte, un endroit qui regorge de souvenirs et de mémoire sur l'Île de Beauté, sa culture, son artisanat et ses coutumes » souligne S. Chakroun. 13 femmes de différentes origines, Corse, Maroc, Algérie, Espagne ont participé à cette escapade hors les murs de leur local bastiais. « Nous avons eu beaucoup de demandes mais pour notre 1ère fois on a préféré ne pas être trop nombreuses pour nous permettre de nous jauger pour la suite ».

Après avoir emprunté le « trinichellu » entre Bastia et Corte grâce au CFC qui leur avait consenti une réduction, les « Femmes méditerranéennes » ont visité le musée de la Corse qui leur a offert la visite guidée des lieux. « Nous avons été émerveillées par les lieux avec la Galerie Doazan,qui met en lumière la Corse rurale traditionnelle et notamment les salles du Berger, ainsi que l'artisanat Corse, la Galerie Musée, consacrée à la Corse actuelle, et notamment la Salle des confréries et le Tourisme et la Citerne qui nous a permis de voir une exposition des « Noces Méditerranéennes » avec de très belle photos de la Corse et des pays du Maghreb, deux rives de la Méditerranée ».

Et le partage, l’échange étaient bien au rendez-vous. « Cette matinée a permis de découvrir et d’échanger sur nos nombreuses similitudes comme par exemple les thèmes de L'Oeil, et des Pleureuses, que nous retrouvons dans les différentes cultures du bassin méditerranéen ».

Partage aussi des cultures gastronomiques autour d’un repas convivial concocté par la Présidente de l’association et pris dans une salle mise gracieusement à disposition par la Directrice du Musée. C’est par un tour de la ville de Corte, en petit train touristique, que s’est conclue cette belle journée qui en appelle bien d’autres.

« C’était une très belle expérience, très réussie, et qui devra être renouvelée, afin de permettre à d'autres personnes d'y accéder. A cette réussite j’associe Cécile Liberatore Ruggeri qui nous a servi de guide lors de cette journée. Au cours de cette journée j’ai vu briller des yeux de femmes, j’y ai vu joie, surprise, bonheur. Et c’est une belle récompense ».