Corte : 1 750 clients privés d’électricité au moins jusqu’à minuit

Mario Grazi le Jeudi 29 Juin 2023 à 20:35

La foudre qui s’est abattue sur le centre Corse et plus particulièrement sur Corte vers 17h30, a privé la ville d’électricité. A l’heure actuelle ce sont 1 750 clients qui ne bénéficient plus des prestations d’EDF. La situation devrait revenir à la normale entre minuit et 10 heures ce vendredi matin.