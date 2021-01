Corsisation des emplois : les partis nationalistes soutiennent les grévistes STC du Pôle Emploi

Par un mouvement de grève démarré ce jeudi 7 janvier , pour une durée de 24 heures, le STC Pôle Emploi dénonce une politique de recrutement « hypocrite » qui « exclut les agents corses de tout poste à responsabilité ». En cause notamment, un poste de responsable d’équipe refusé à « plusieurs salariés corses » afin de privilégier « une personne fraichement arrivée du continent », selon Marie-Paule Pantalacci du STC Pôle Emploi. Par ailleurs, le syndicat réclame la signature de la charte de l’emploi local, « en vue de l’application de la corsisation des emplois au sein de toutes les agences de la région ».Pierre Poli, Président du groupe PNC à l’Assemblée de Corse et Paul Miniconi, conseiller territorial, étaient notamment présents ce jeudi 7 janvier aux côtés des grévistes « afin de dénoncer, entre autres, la non corsisation des emplois » écrivent-ils sur leur compte Facebook.Le président de l’Exécutif Gilles Simeoni a quant à lui fait part dans un tweet de son « soutien » à cette action du STC « qui demande, au sein de la structure, une véritable politique (promotion interne et recrutement) en faveur de l’emploi local. Un enjeu majeur et prioritaire à l’échelle de la Corse toute entière » souligne t-il.Core In Fronte de son côté dénonce « le fait que le vivier local interne à Pôle Emploi pour le recrutement (250 agents) soit volontairement laissé vide par la direction » et demande « que Pôle Emploi signe la charte de l'emploi local ».Enfin, Corsica Libera partage les revendications des salariés grévistes qui sont « celles que nous portons depuis des décennies et qui aujourd'hui devraient, au travers des dispositifs votés par l‘Assemblée de Corse, avoir trouvé des réponses concrètes ». Le mouvement regrette que « les Corses [soient] souvent écartés des postes à responsabilités, et les Français demeurent privilégiés à l'embauche, comme en attestent les chiffres de L'INSEE qui pointent une forte croissance démographique due en majeure partie à l'immigration française sur notre terre ».Après une journée de mobilisation, Marie-Paule Pantalacci indique avoir reçu, sur les deux motifs principaux de la grève « une fin de non-recevoir » de la part de la direction. « On est très inquiet pour l’avenir » confie t-elle. Aussi, si le travail reprendra dès ce vendredi 8 janvier, le syndicat assure rester « mobilisé et vigilant » : « On ne laissera plus rien passer » prévient Marie-Paule Pantalacci, qui précise « réfléchir à d’autres moyens d’actions » pour l’avenir.