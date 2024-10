Corsica.doc 2024 : Un rendez-vous cinématographique entre l'Homme et l'Animal

L’édition 2024 place la thématique « Animal » au cœur de sa programmation. Loin d’être anecdotique, ce thème interroge notre relation avec le monde animal, tant d'un point de vue artistique que politique. De la Fête sauvage de Frédéric Rossif aux images bouleversantes de Sang des bêtes, les films sélectionnés proposent des points de vue variés, questionnant l'exploitation, la domestication, et parfois la réconciliation avec la nature.

Cette année, un hommage particulier sera rendu au cinéaste américain Frederick Wiseman. Ses quatre films phares – Meat (1976), Primate (1974), Zoo (1993) et Racetrack (1985) – proposent une analyse minutieuse des différentes relations que l’Homme entretient avec les animaux : l'animal-viande, l'animal-cobaye, l'animal-spécimen et l'animal-compagnon. Wiseman, reconnu pour sa capacité à capturer la complexité de l'expérience humaine, explore ici des thèmes aussi universels que dérangeants. Ce focus sera prolongé par une masterclass le 13 octobre au musée Fesch, animée par les chercheuses Alice Leroy et Anne Simon, spécialistes des études sur l'animalité.



Compétition Nouveaux Talents : La vitalité du documentaire émergent

L’autre point fort du festival est la Compétition Nouveaux Talents. Sur 450 films reçus du monde entier, 15 courts et longs-métrages ont été sélectionnés pour concourir aux quatre prix de la compétition. Ces œuvres, variées dans leurs formes et sujets, témoignent de la diversité et de l’audace du jeune cinéma documentaire. Les thèmes abordés sont multiples : de la guerre à Gaza avec Do you condemn ? Gaza cries in the dark de Chérine Yazbeck, aux utopies scolaires dans La maison d’en face d’Adrien Charmot, chaque film révèle une approche singulière des grands défis contemporains.



Certaines de ces œuvres seront projetées en avant-première, comme Mothership de Muriel Cravatte ou Frieda TV de Léa Lanoë. Les festivaliers pourront également découvrir des films comme Les enfants de Popodia de Sofia Babluani ou encore Ils m’ont appris à voir les anges d’Axelle Vinassac. Cette sélection met en lumière des réalisateurs en quête de nouveaux langages et d’angles inédits pour aborder des problématiques universelles.



Le jury 2024 sera présidé par Bruno Deloye, directeur des chaînes Ciné+ Classique et Festival, accompagné par des personnalités du cinéma comme Emmanuel Gras, réalisateur primé pour Makala au Festival de Cannes, et Geneviève Lodovici, coordinatrice de la Fabbrica Culturale Casell’arte. Ensemble, ils désigneront les lauréats des prix, qui récompenseront les œuvres les plus audacieuses et novatrices.



Une ouverture en ciné-concert et des événements au musée Fesch

Le mardi 8 octobre, à 20h30 au cinéma Laetitia, le festival s’ouvrira avec un événement exceptionnel : la projection du film La fête sauvage de Frédéric Rossif (1976), dans une version restaurée. Ce film culte sera accompagné en direct par le musicien Axel Rigaud, qui, avec ses instruments à vent et ses synthétiseurs analogiques, recréera en direct une bande-son immersive et captivante. Ce ciné-concert marquera le coup d’envoi d'une semaine de projections et de débats.



Le musée Fesch s’associe également au festival avec deux événements spéciaux : le samedi 12 octobre, une déambulation thématique intitulée Animal peint / Animal filmé sera conduite par le critique d'art Hervé Gauville. En parcourant huit stations, il mettra en relation des œuvres picturales du Palais Fesch et les films de la thématique animale. Le dimanche 13 octobre, une masterclass, animée par les chercheuses Alice Leroy et Anne Simon, proposera une réflexion approfondie autour de l’œuvre de Frederick Wiseman, analysant la place du silence et de la présence animale dans son cinéma.



Des ateliers pour sensibiliser le jeune public

Le festival CORSICA.DOC propose également des ateliers scolaires destinés aux plus jeunes spectateurs. Le lundi 7 octobre, au cinéma Ellipse, les élèves pourront découvrir le documentaire Microcosmos, le peuple de l’herbe de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, une œuvre fascinante sur la faune minuscule. Le mardi 8 octobre, au Laetitia, ils assisteront à la projection de La chasse au lion à l’arc de Jean Rouch, un film anthropologique incontournable.



CORSICA.DOC 2024 sera aussi l’occasion de rencontres entre professionnels du cinéma, critiques et festivaliers. Parmi les invités, Olivia Cooper-Hadjian, critique de cinéma et programmatrice, interviendra pour partager son expertise, tout comme Federico Rossin, historien et conférencier spécialiste du cinéma expérimental et documentaire.