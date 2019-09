Corsica Linea sauve 18 migrants à la dérive : la LDH Corse salue ce geste de solidarité

Le communiqué :

"La Ligue des droits de l’Homme salue le geste de solidarité de l’équipage de la Corsica Linea qui a secouru dix-huit personnes en détresse en Méditerranée, dont des enfants. Ces personnes ont pu être rapidement débarquées à Alcudia sur l’île de Majorque, le port sûr le plus proche. Elle se félicite de la position de l’Etat espagnol, qui a accueilli ces exilés, contribuant ainsi à une Méditerranée de la solidarité. D’autres Etats européens, dont la France, devraient s'en inspirer. Comme le rappelle le pape François. : "Il ne s’agit pas seulement d’une question de migrants : il s’agit de n’exclure personne. Il s’agit de notre humanité." Le drame de ces enfants, femmes et hommes qui fuient la guerre, la torture et la misère est une interpellation de toutes les consciences."