Corsica Linea lance sa « Squadra » pour soutenir quatre jeunes athlètes corses

Corsica Linea a officialisé, ce 28 janvier à Ajaccio, le lancement de sa Squadra, une nouvelle initiative destinée à soutenir quatre jeunes athlètes corses de haut niveau. Ces sportifs, spécialisés dans le trail, le wingfoil, le tennis et le squash, figurent parmi les meilleurs espoirs européens et mondiaux dans leurs disciplines.

Ce partenariat, axé sur l’ancrage territorial, vise à accompagner ces jeunes talents en leur offrant un soutien financier pour leurs saisons sportives. « Nous avons sélectionné 4 jeunes de très haut niveau sur la base de leurs performances mais avant tout pour leur projet sportif, qui reflète une maturité impressionnante », explique Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la compagnie.



Au-delà de l’aide matérielle, Corsica Linea entend également valoriser les disciplines représentées par ces athlètes à travers des actions de communication, destinées à sensibiliser le public à la pratique du sport amateur et à mettre en lumière les réussites insulaires. « Chacun d’eux fait rayonner la Corse au-delà de nos frontières. Nous croyons en eux et en leurs ambitions », ajoute Pierre-Antoine Villanova.



Les échanges réguliers avec ces jeunes champions tout au long de l’année permettront également de promouvoir, au sein de l’entreprise, les valeurs du sport telles que le dépassement de soi, la persévérance et l’esprit de cohésion.