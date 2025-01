Corsica Ferries double ses traversées entre Sète et la Corse en 2025

Testée en 2024, la desserte de Corsica Ferries depuis Sète a permis de transporter plus de 20 000 passagers entre la Corse, les Baléares et le continent. Ces résultats prometteurs ont convaincu la compagnie de pérenniser et d'élargir cette offre. Dès le mois d’avril 2025, les traversées reprendront avec des départs hebdomadaires vers les deux destinations. "Nous avons transporté 20 000 passagers entre le port de Sète, les Baléares et la Corse au cours de notre première année d’activité. Une performance qui nous conforte dans le choix stratégique du port de Sète, plus proche pour notre clientèle de tout l’arc Atlantique," explique Fabien Agostini, directeur des opérations de Corsica Ferries.





Une offre pensée pour les voyageurs du Grand Ouest

Cette saison reconduite répond à une "demande accrue des voyageurs en provenance des régions de l'Ouest et du Centre de la France, qui bénéficient d'une alternative plus accessible pour rejoindre la Corse et les Baléares." indique Corsica Ferries dans un communiqué. En choisissant le port de Sète, Corsica Ferries souhaite faciliter les trajets tout en diversifiant les options pour les départs vers la Méditerranée.



Mais au-delà de l’aspect pratique, cette stratégie s’inscrit également dans une démarche environnementale avec des initiatives pour limiter son empreinte carbone de la compagnie."L’électrification des quais du port de Sète, couplée à l’équipement de la flotte Méga pour des escales zéro émission, marque une avancée dans les objectifs de décarbonation de la compagnie" conclut Corsica Ferries.