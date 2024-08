Corsica Cantabile va rayonner dans l’ouest de la Corse

21h : « Sò sognu » : musique classique avec le quatuor américain de A.Dvorak, au jazz / blues avec G.Gershwin en passant par Broadway avec L.Bernstein.Avec : Adrien Ledoux (saxophone), Raphael Horrach (trompette), Antoine Simon (piano), Amelie Tatti (soprano), Diane Cavard et Eli de Buck (violons), Sacha Pietri (alto), Hugo Pietri (violoncelle)20h : Hommage à la cantatrice Martha Angelici, native du village, avec un programme d’airs d’opéra avec sur scène les cantatrices Julia Knecht (soprano), Amélie Tatti (soprano) et Michelle Fieschi (contralto) elle aussi originaire de Carghjese et Antoine Simon (piano).21h : Musica di u mondu : chants polyphoniques méditerranéens avec le groupe insulaire Quintina, un ensemble 100% féminin composé de : Stéphanie De Cicco, Laurence Foizi, Nathalie Gareddu, Marie-Ange Campinchi et Serena Bozzi21h : « U ventu » : Musique de Chambre avec 2 musiciens originaires de l’île : Raphaël Horrach à la trompette et Ange Sierakowski à la clarinette accompagnés d’un quatuor à cordes composé notamment des frères Hugo et Sacha Pietri. Avec : Ange Sierakowski (clarinette), Raphael Horrach (trompette), Diane Cavard et Eli de Buck (violons), Sacha Pietri (alto), Hugo Pietri (violoncelle).21h : Di u dilà da i monti. Amélie Tatti et les frères Hugo et Sacha Pietri pour un hommage à leur île avec un programme autour des chansons traditionnelles corses en version opéra avec Soprano et Quatuor à Cordes. Avec : Amelie Tatti (soprano), Diane Cavard et Eli de Buck (violons), Sacha Pietri (alto), Hugo Pietri (violoncelle)21h : Melodia di Mandolina. Concert mettant à l’honneur l’instrument star de La Riviera: a mandolina. La jeune prodige Marine Moletto, lauréate des 3 plus grands concours internationaux sera accompagnée de Michelle Fieschi au chant et d’un quatuor à cordes. Avec : Marine Moletto (mandoline), Michelle Fieschi (contralto), Camille Theveneau et Jeanne Apparailly (violons), Salome Kirklar (alto), Yuno Ambo (violoncelle).21h : Scala in Piana. Hommage à la Scala de Milan avec Bizet, Mozart, Puccini, Verdi. Sur scène : Julia Knecht (soprano), Inna Kalugina (soprano), Michelle Fieschi (contralto), Kaelig Boché (ténor), Antoine Simon (chef). Diane Cavard, Eli de Buck, Camille Theveneau et Jeanne Apparailly (violons), Salome Kirklar et Sacha Pietri (altos), Yuno Ambo et Hugo Pietri (violoncelles), Marine Moletto (mandoline), Ange Sierakowski (clarinette), Raphael Horrach (trompette), Laurent Labbe (cor), Valerie Thual (flûte)*Renseignements et réservation Ici