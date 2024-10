Corsica Bike Festival de Lisula : une troisième édition qui se bonifie avec l’âge

Amateurs, cyclistes aguerris, professionnels, curieux, sportifs du dimanche, il y en a pour tous les goûts pour une troisième édition qui se bonifie avec l’âge..

"Une édition qui a débuté sous la bénédiction du ciel avec un peu de pluie, mais qui n’a rien changé au programme sportif. Et une troisième année de contrat avec le promoteur de la coupe de France de VTT enduro, MTB Évents. Tout est en place. Ici, des animations permanentes, des habitués des nouveautés, de nouvelles épreuves notamment dédiés aux enfants et à ceux qui ne sont pas professionnels du vélo, pour parler à un maximum de population. Et, bien entendu, des concerts en soirée"explique Jean-Michel Demarco, directeur de l’office du tourisme Lisula Balagne

Avec une belle nouveauté cette année, " une épreuve de marathon qui est partie vendredi matin. Nous avons atteint nos objectifs de fréquentation, car nous sommes partis avec 80 pilotes qui ont parcouru 67 km au travers des villages de Balagne" continue le directeur.de l'office.





Le rendez-vous de cette fin de saison estivale est aujourd’hui inscrit dans tous les agendas comme un évènement marquant de la Balagne, car, avec de nombreuses courses et balades, il rayonne sur l’ensemble du bassin de vie. " Une organisation plus mature avec plus de cohésion, toujours autant de bénévoles, une centaine environ, ils ne comptent pas leur temps pour nous aider et nous soutenir".

À découvrir sur place, les revendeurs insulaires de vélos, mais aussi des grandes marques nationales qui ont fait le déplacement. Des vélos à tester et à acheter, de l’équipement et bien évidemment la marque nusrale de produits pour sportifs à base d’huiles essentielles, Noi.

" La date du CBF est une date qui a été choisie pour marquer la fin de la saison, on clôture avec la dernière épreuve de la coupe de France de VTT Enduro. C’est un événement qui fait une belle promotion pour notre territoire. L’idée, au-delà de ces 3 jours de fête autour du vélo, est d’étaler les saisons en attirant du monde après l’été, de décentraliser le tourisme et de faire vivre nos villages. On sait qu’il y a plus de 5 000 visiteurs lors du festival. Il y a aussi 380 coureurs en compétition et près de 200 personnes sur les nouvelles courses. Une riche diffusion médiatique nous permet également de cibler le public concerné. Nous arrivons en fin de cycle de coupe de France, on réfléchit déjà à de nouvelles idées ,mais le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine", confie Tony Ceccaldi, président de l’office du tourisme.









À la tribune, pour l’inauguration officielle du Corsica Bike Festival, les élus et acteurs locaux ont symboliquement coupé le ruban. " C’est un événement qui est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable pour les passionnés de vélo en Corse. Depuis sa 1re édition, il ne cesse d’évoluer. Je mesure pleinement l’importance de cet événement pour notre ville et pour notre île" souligne Angèle Bastiani, maire de la ville et présidente de l’ATC. Également sur place, Emmanuel Augey, responsable régional de Haute-Corse du CSJC, Centru di u Sport è di a Ghjuventù Corsa. " Aujourd’hui, on mène une réflexion sur l’accès au sport de haut niveau. Nous avons la chance d’accompagner Ceccè Camoin et Lisandru Bertini depuis 4 ans. Un accompagnement sportif autour de la performance sportive et du côté socioprofessionnel, car la vie d’un sportif de haut niveau se prépare très tôt. C’est du avant, pendant et après la carrière. Des dispositifs qui aident à organiser une scolarité cohérente et un projet sportif et social. Aujourd’hui, le rectorat de Corse a labellisé le collège Pascal Paoli de Corte en structure sport étude. Les jeunes peuvent ainsi bénéficier d’un aménagement de scolarité qui leur permet de pratiquer leur sport de haut niveau. Tous ces éléments conjugués nous amènent à nous mobiliser et à coconstruire une dynamique avec les ligues et les clubs pour permettre aux jeunes sportifs de se donner les moyens de réussir ".