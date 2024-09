CorsiClassic 2024 : Musique de chambre et chant lyrique s'invitent à Ajaccio

Depuis sa création, CorsiClassic s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique en Corse. Installé dans le cadre intimiste et chaleureux de l’église San Roccu, le festival permet au public de vivre une expérience unique, en contact direct avec les artistes. « CorsiClassic est une invitation à plonger dans l’intimité des plus grands compositeurs classiques et à découvrir des interprètes d’exception, certains déjà connus, d'autres encore méconnus en France », explique Jeanne Fournier Bartoli, présidente de l’association. « Ce festival a pour but de rendre la musique classique accessible, tout en maintenant un haut niveau artistique. Chaque concert est une promesse de découverte et de partage. »



Le festival débutera le jeudi 12 septembre avec un concert consacré à la musique de Haydn, Beethoven et Dvorak, interprété par le Quatuor Agate et Caroline Sypniewski au violoncelle. Au programme : des œuvres alliant l'humour musical de Haydn avec la profondeur émotive de Beethoven et l’exubérance de Dvorak, influencée par ses séjours en Amérique. Une belle entrée en matière, où les cordes seront à l’honneur.



Le vendredi 13 septembre, place à la mélancolie lumineuse de Franz Schubert. « Il n’y a rien de plus touchant que la musique de Schubert, cette capacité à mêler tristesse et joie dans une même œuvre », confie la présidente. Le pianiste Théo Fouchenneret, la violoncelliste Caroline Sypniewski et le violoniste Thomas Descamps interpréteront notamment la célèbre Fantaisie pour piano à quatre mains et le Trio n°2.



Une célébration du romantisme français

Le samedi 14 septembre sera marqué par un hommage au romantisme français, avec des œuvres de Gabriel Fauré et d'Ernest Chausson. « Nous souhaitions une soirée intense, où l’amour, la douleur et la virtuosité se mêlent dans des œuvres d'une grande richesse émotionnelle », détaille Jeanne Fournier Bartoli. La soprano Kourtney Holmes rejoindra les musiciens pour interpréter Chanson perpétuelle de Chausson, un sommet de lyrisme où la voix et le quatuor à cordes se répondent.



Enfin, le dimanche 15 septembre, le festival se clôturera avec un véritable feu d'artifice musical : Duo pour deux violoncelles de Barrière, des Lieder de Strauss et le 20e concerto pour piano de Mozart. « Ce concert final est toujours un moment privilégié, où l’on ressent une immense complicité entre les artistes et le public », conclut la présidente.





Programme détaillé :