CorseCanyon à Vizzavona : la neige et le froid ne lui font pas peur

- Bilan de cette journée ?

- Habituellement, il s'agit d'un canyon type vertical avec un débit correct. Les lieux étaient magiques, car nous avions la neige et la glace dans le ruisseau. Des chutes de neige avec de gros flocons rendaient les lieux féériques.

Nous avons eu au final, l'apparition du soleil et des zones de ciel bleu. Et en prime vers midi, le débit a grossi avec les hausses des températures donnant un aspect plus technique.

Une journée parfaite ou tous les éléments étaient réunis pour une descente hivernale idéale.