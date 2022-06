Corse : un nouvel épisode de pollution atmosphérique

Qualitair Corse rappelle que "les concentrations de PM10 dans l’air sont plus élevées que celles habituellement enregistrées et les prévisions semblent indiquer une augmentation plus soutenue pour la journée de ce lundi 27 Juin".



Pour Qualitair "le seuil d’information et de recommandation risque d’être dépassé et pourrait s’étendre jusqu’à mardi. Le prochain communiqué précisera ces prévisions. "