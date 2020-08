Corse : régler ses factures chez votre buraliste, c'est maintenant possible

"Les buralistes sont des commerçants d'utilité locale", lance José Oliva, président de la chambre syndicale des buralistes corses. Et pour cause, depuis le 28 juillet dernier, il est possible de régler ses factures dans 71 bureaux de tabac présents sur l'île. Le gouvernement entend ainsi, remplacer les services publics comme les trésoreries ou les Postes qui ferment tour à tour dans les zones rurales.Pour payer ses factures de moins de 300€ comme les frais de crèche, de cantine, d'hôpital ou encore une contravention, rien de plus simple. Le buraliste scanne le QR code présent sur la facture qui est relié au terminal de la Française des jeux. L'encaissement se fait directement via espèces ou carte bleu. Pour des raisons de confidentialité, l'employé du bureau de tabac ne voit que le montant de la facture mais pas l'objet de celle-ci. "Ce n'est pas comme les timbres fiscaux, là on ne sait pas ce que le client règle.", explique le président du syndicat.Cette offre de paiement de proximité est une véritable aubaine pour la profession qui se réjouit de voir plus de monde dans les boutiques. "Avec la baisse de volume de vente de tabac, un service en plus, c'est toujours quelque chose de bon", déclare José Oliva. Il est vrai que ces dernières années, la profession s'est véritablement diversifiée. Relais colis, vente de café, glaces, sushis... certains buralistes sont devenus de véritables épiceries.Malgré l'affichage d'un logo sur leurs devantures, les Corses ne semblent pas être au courant de cette nouveauté. "En un mois, personne n'est venu régler une seule facture.", raconte José Oliva. L'employé du tabac de la place du marché à Bastia confirme l'impopularité cette nouvelle façon de procéder : "pour le moment il y a seulement deux personnes qui ont payé des amendes."Pour trouver le tabac près de chez vous qui propose ce service c'est ici.