Corse : plusieurs explosions nocturnes aux quatre coins de l'île

En Haute-Corse, les attentats ont visé Santa Reparata di Balagna, Brandu, Ghisonaccia et Lucciana. Alors que l'explosion en Balagne n'a pas encore été localisée, à Mausoleo, sur la commune de Brando, pas moins de quatre explosions ont retenti dans une résidence. À Lucciana, une villa en construction a été ciblée, provoquant un incendie.



En Corse-du-Sud les attentats ont visé des bâtiments et maisons individuelles de Viggianello, Alata et Bastelicaccia dont certains appartiennent à des personnes d'origine continentale. Attentats encore à Vico, Villanova ou bien encore Tavaco.



Une nouvelle nuit bleue comme on n'en avait plus connu depuis un bon moment qui a nécessité l'intervention des démineurs, pompiers et services de gendarmerie.



Pour le moment les procureurs de la République d'Ajaccio et de Bastia n'ont pas pu être joints. Plus d'informations à venir.