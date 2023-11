Corse : l'exercice alerte tsunami annulé

L'alerte tsunami prévue pour ce vendredi 3 novembre, a été reportée à une date ultérieure. Cet exercice grandeur nature, conçu pour se dérouler en temps réel, avait pour but de mettre à l'épreuve les capacités de réponse en cas de menace de raz-de-marée, ainsi que le système d'alerte et d'information des populations, baptisé FR-Alert, pour les neuf départements côtiers du pourtour méditerranéen étaient impliqués, s'étendant des Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales, en passant par la Corse. L'objectif était de coordonner les autorités, les équipes de secours, et les résidents côtiers dans une simulation réaliste de scénario de tsunami, tout en sensibilisant ces derniers aux procédures d'alerte en cas d'urgence.



Cependant, en raison des conditions météo dégradées, l'exercice d'alerte tsunami a été différé à une date ultérieure. Le préfet souhaite en effet éviter de créer de la confusion auprès de la population de permettre aux différents services de se consacrer à la gestion de leurs contraintes opérationnelles du moment. Demain, vendredi, la Corse est placée en vigilance orange aux orages, pluie-inondation, vagues submersion et vent.