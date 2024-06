Corse : il vient de relier Toulon à Calvi en foil

Le Toulonnais Erwann Jauffroy a accompli un exploit historique en parcourant les 246,8 km qui séparent Porquerolles et Calv en foili. Parti peu après 7 heures du matin ce jeudi 12 juin, l'ancien rédacteur en chef de Wind Magazine, est arrivé en début de soirée de jeudi en Balagne après une journée passée à surfer les vagues de la Méditerranée, propulsé uniquement par l’énergie du vent et de la mer.



Cette traversée, inédite et jugée impossible jusqu'à présent, marque une première mondiale. Personne n’avait osé s’aventurer si loin en pleine mer avec un tel équipement. Le défi relevé par l'ex-champion de windsurf et youtubeur toulonnais, a suscité admiration et stupéfaction, tant la prouesse semblait irréalisable. « Le challenge était énorme sur ce projet réputé infaisable », a déclaré Erwann Jauffroy. « Le symbole est quand même fou : relier deux territoires aussi éloignés et séparés par la mer. Mais l’échec n’était pas une option, ne serait-ce que pour honorer les innombrables soutiens reçus de mes sponsors, amis et famille. »

L'aventure a été ponctuée de moments magiques, notamment les rencontres avec des dauphins et des tortues, et l'émotion de voir le Phare de la Revelata illuminé à son arrivée. « Avec mon équipe, nous avons gravé des souvenirs qui nous appartiennent à jamais comme l'accueil des locaux sur l'eau. Il y a aussi eu bien sûr des moments de glisse inoubliables au milieu de l’immensité du grand large. Mais physiquement et mentalement, ça n’a pas été une promenade santé. J’ai été au bout du bout de moi-même. » a-t-il détaille.