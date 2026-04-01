Corse-du-Sud : un jeune conducteur en permis probatoire contrôlé à 153 km/h sur la RT10

Les gendarmes de la brigade motorisée de Figari ont procédé à un contrôle de vitesse sur la RT10 entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Parmi les conducteurs interceptés, un jeune automobiliste, en permis probatoire, a été contrôlé à 162 km/h (et une vitesse retenue de 153 km/h) sur une portion limitée à 80 km/h, soit près de deux fois la vitesse autorisée.
Son permis lui a directement été enlevé, et le véhicule d’entreprise a été immobilisé.
Par ailleurs, le conducteur sera convoqué devant la justice. Sur son compte Facebook, la gendarmerie rappelle que « la vitesse excessive est un facteur aggravant majeur dans les accidents de la route » et qu’« en permis probatoire, l'apprentissage passe d'abord par la prudence ».
Son permis lui a directement été enlevé, et le véhicule d’entreprise a été immobilisé.
Par ailleurs, le conducteur sera convoqué devant la justice. Sur son compte Facebook, la gendarmerie rappelle que « la vitesse excessive est un facteur aggravant majeur dans les accidents de la route » et qu’« en permis probatoire, l'apprentissage passe d'abord par la prudence ».
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