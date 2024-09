Corse-du-Sud : les restrictions d’eau levées après les pluies de fin d’été

Bonne nouvelle pour les habitants de Corse-du-Sud. Après un été marqué par la sécheresse, les pluies tombées depuis la mi-août et la baisse des températures ont apporté une bouffée d’air frais au département. Les rivières ont repris leur cours et les réserves d’eau sont revenues à des niveaux satisfaisants, permettant de lever les restrictions en vigueur.

Les efforts des usagers, qui ont su modérer leur consommation, ont également joué un rôle clé dans cette amélioration qui permet au département d'aborder l’automne avec plus de sérénité.



Le préfet a donc décidé d’abroger l’arrêté de vigilance sécheresse, en vigueur depuis le 3 juillet. Les restrictions d’usage de l’eau, qui touchaient autant les particuliers que les professionnels, sont officiellement levées à compter de ce jeudi 26 septembre. Cependant, même si la situation s’est améliorée, la préfecture appelle la population à ne pas relâcher ses efforts. "L’utilisation raisonnée de l’eau reste une priorité, pour éviter de retomber dans une situation critique lors des prochaines périodes sèches." indiquent les services de l'Etat.