Corse-du-Sud : le plan canicule relevé au niveau 3 par la préfecture

Une réunion a également été organisée en préfecture pour garantir une coordination efficace de tous les services mobilisés dans le cadre de cet épisode caniculaire.







Par ailleurs, les mesures de prévention prévues dans le plan national canicule ont été immédiatement mises en œuvre, notamment : La permanence des soins auprès des médecins de ville et l'adaptation du système de santé ;

La mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir les risques sanitaires liés à la chaleur ;

La mobilisation des associations et des services publics locaux pour fournir une assistance aux personnes à risque et aux personnes précaires ;

La mise en place d'actions d'information locales sur les mesures préventives destinées aux différents publics.



Sept départements dont la Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont désormais ce mardi midi en alerte orange canicule. Une alerte émise par météo France, en raison d'un pic de chaleur attendu ces deux prochains jours. Les températures devraient afficher en journée, dans l’intérieur et sur la façade occidentale, des températures de 36 à 39° C et pourront atteindre localement 40°. Sur la façade orientale, les températures attendues sont comprises entre 32 et 36°C. La nuit, les températures se maintiendront généralement au-dessus de 20 à 23°C dans les terres et 23 à 26° sur le littoral.La préfecture de Corse-du-Sud a donc déclenché ce midi, le niveau 3 "alerte canicule" du plan départemental ORSEC de gestion d’une vague de chaleur. À ce niveau, des actions de prévention et de gestion sont mises en place par les services publics et les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée du phénomène.