Corse-du-Sud : Le GSMP 2A et l'hélicoptère de la Sécurité civile très sollicités

Ils sont notamment intervenus pour accident de parapente à Vero, pour un randonneur embarré - bloqué sur une barre rocheuse - à l’Omu di Cagna et deux autres en difficulté sur la via ferrata secteur Tolla.

Trois opérations complexes et très techniques qui ont nécessité un investissement total des sauveteurs qui ne manquent de rappeler quelques conseils non exhaustifs aux adeptes de sorties en montagne.

Il est, en effet, prudent d'opter pour un parcours adapté à votre expérience et condition physique, de s’informer la veille et au moment du départ sur les conditions météorologiques, de s’équiper correctement et préparer son sac (téléphone mobile, vêtements chauds et de pluie, trousse d’urgence, eau et nourriture…), de ne pas partir seul et de prévenir des proches sur l’itinéraire prévu, de rester sur les sentiers et sites balisés et en cas de problème d'appeler le18 ou 112