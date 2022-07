Corse-du-Sud : Après la fin de la grève, la distribution du courrier revient à la normale

ont décidé de reprendre leurs activités.

Le courrier devrait donc revenir progressivement dans les

boîtes

aux

lettres,

car depuis samedi tous les centres de distribution reçoivent leurs flux de courrier et de colis.

"La Poste a même mobilisé la

plateforme

de Vitrolles pour essayer de résorber le retard accumulé pendant le conflit,

compte

tenu du fait

qu’

à cause d'un problème d'effectifs la distribution de colis et courrier était déjà en retard."

e

xplique

Rudy

Albertin

i

, représentant CGT, qui regrette que "malgré la

fin

du mouvement votée par les agents, il n'y ait

'

aucune évolution significative dans les négociations avec La Poste qui reste figée sur ses positions et ses propositions."

Vendredi 8 juillet au soir, après dix jours de grève, les agents du centre de tri postal d'Ajaccio ont décidé de cesser leur mouvement. Réunis en assemblée générale, les salariés, mobilisés afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et notamment le manque d'effectifs Vendredi matin, après que le juge des référés avait ordonne la levée du blocage sous astreinte de 450 € par infraction et par personne, les grévistes avaient libéré l'accès à la plate-forme logistique afin de permettre la libre circulation des camions et des marchandises, et repris les négociations en formulant notamment "une proposition de compensation sur la multipolyvalence demandée, lorsque les effectifs sont inférieurs au cadre d'organisation."Même di celle-ci a de nouveau été rejetée par la direction, "les grévistes ont voté la reprise du travail évitant l'enlisement dans lequel la direction souhaitait les emmener."La distribution du courrier et colis devrait donc, progressivement, revenir à la normale.