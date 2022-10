Corse : des concentrations élevées de particules fines relevées dans l'air

C'est un phénomène connu. Une masse d'air chargée en particules désertiques en provenance du Sahara et transitant par l'Espagne a entrainé une hausse des concentrations en particules en suspension sur le massif corse. Ces particules se trouvent en forte concentration en altitude et touchent les reliefs de la Corse depuis le samedi 22 octobre. Les niveaux les plus forts sont enregistrés en Corse-du Sud avec des valeurs plus élevées en montagne.



Localement, l’activité humaine et notamment les nombreux brûlages de végétaux contribuent également aux fortes concentrations observées actuellement. C’est notamment le cas sur le sud Bastia et la rive sud du golfe d’Ajaccio.



L’épisode devrait continuer encore jusqu’en milieu de semaine.