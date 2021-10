Corse : des Rencontres Musicales de Méditerranée au pluriel entre le 8 et le 13 Novembre

« Le mot clé de cette manifestation est rencontres » souligne le président de l’Association des Jeunesses Musicales de Méditerranée, Georges De Zerbi. «Rencontres au pluriel car entre gens de conservatoires, entre artistes de tous pays, de diverses cultures». Les Rencontres Musicales de Méditerranée réunissent chaque année de jeunes musiciens des pays du pourtour méditerranéen à Bastia et dans toute la Corse : des groupes de musique traditionnelle et des orchestres classiques, des spectacles de danse, des voix venues de l’autre rive et des instruments, interprètes intimes de l’âme des peuples qu’ils représentent.





« Pour cette 22ème édition, l’Espagne sera l’invitée d’honneur » ajoute Georges de Zerbi. « Le concert d’ouverture, accueillera la soprano Julia Knecht et le pianiste Olivier Cangelosi, des corses de talent pour un concert classique exceptionnel ».

Du 8 au 13 novembre investiront les scènes bastiaises mais aussi celles de Bonifacio, Oletta, Biguglia, Folelli, Erbalunga, Sisco, L’Île Rousse et Lucciana des formations de 9 pays : Algérie, Egypte, Espagne, France (Corse), Grèce, Italie, Liban, Maroc et Tunisie. De la musique catalane, aux chants arabes, en passant par les danses Parthénon ou le derviche tourneur égyptien. La ministre de la culture égyptienne sera d’ailleurs présente à ces Rencontres 2021.





«Pour la première fois, en Corse, on accueillera les élèves génois du conservatoire « Niccolo Paganini» sous la direction du maestro Vittorio Marchese » se réjouit déjà Georges de Zerbi. L’Italie sera d'ailleurs bien présente avec aussi la classe des vents du conservatoire «Giuseppe Verdi» accompagnés de leur professeur, le talentueux Alessandro Bombonati.

A l’affiche aussi « Les Jeunes cordes de France », l’Orchestre de 18 guitares de Barcelone accompagné d’une chanteuse et d’une danseuse, la compagnie libanaise de Lamia Safieddine, l’ensemble algérien Entik Musik, les Tunisiens de « Attarab »..





Parmi les moments forts, le chant final «Erba Murella» (texte de Ange Salducci, musique de Charles Pach) qui, sous la direction du maestro Alessandro Bombonati, sera interprété par l’ensemble des musiciens en formation symphonique.

En première partie, toutes les formations invitées joueront des œuvres libres caractéristiques de leur pays (Vocales, instrumentales ou mixtes)… et conjugueront leurs talents avec ceux des artistes locaux : Isulatine, EPPO …