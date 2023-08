Corse : comment la chaleur et la qualité de l’air sont intimement liées

En plus de faire chaud, l’air n’est pas respirable. C’est ce qu’on pourrait penser en regardant les cartes de la qualité de l’air que nous avons tous sur les applications météo de nos smartphones et sur les indicateurs météorologiques officiels. Alors que la Corse est touchée par une vague de chaleur depuis plus d’une semaine, et que l’alerte canicule a été déclenchée ce mardi, il semblerait que le thermomètre ne soit pas le seul à virer au rouge: les mesures de qualité de l’air le sont également.







Un code couleur pour être compréhensible par tous







Sur l’île, les relevés atmosphériques sont réalisés par Qualitair Corse, un organisme agréé par le ministère de la transition écologique et de la Cohésion des territoires. C'est Qualitair Corse qui évalue la qualité de l’air que nous respirons grâce à son indice atmosphérique qui reprend les mêmes mesures et codes couleur que ceux réalisés dans le reste de l’Europe.







Pour réaliser son analyse de la qualité de l’air, Qualitair Corse mesure cinq polluants réglementaires: les particules fines PM2,5, les particules fines PM10, l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de souffre. Chaque commune de l’île est testée et en fonction des concentrations de polluant, l’observatoire définit une note représentée par une couleur; plus elle est sombre, pire est la qualité de l’air. « Une fois que l’on a effectué les cinq mesures pour chaque commune, on prend la couleur la plus élevée sur chacun des polluants, et c’est elle qui définira la qualité de l’air pour la commune », précise Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse. Ainsi, la carte finale est un mélange des différents polluants présents sur l’île à l’instant T. Pour autant, bien que les couleurs sur la carte indiquent que la qualité de l’air est mauvaise en Corse, il n’y a pas forcément lieu de s’inquiéter, car durant la période estivale, la qualité de l’air est toujours dégradée à cause de l’ozone, qui est prépondérant sur les autres polluants.







Ozone et dégradation de la qualité de l’air







C’est d’ailleurs le cas de l’épisode de chaleur que nous traversons, où ce sont les concentrations d’ozone qui colorent la carte en jaune. Lorsque cette molécule est dans les hautes altitudes, elle protège la planète des effets toxiques des rayons UV; toutefois, une fois au niveau du sol, Jean-Luc Savelli préconise de s’en méfier, car « elle provoque des irritations des yeux et de l’appareil respiratoire », raison pour laquelle elle est surveillée de très près par l’observatoire. Cette molécule a tendance à multiplier dans l’atmosphère lors des fortes chaleurs à cause de divers facteurs naturels, et une fois présent dans l’air, l’ozone peut rester en suspension pendant 15 jours. Malheureusement, à cause de son placement géographique, « il se trouve que la Corse n’est pas loin d’endroit qui crée beaucoup d’ozones, comme le sud de la France et le nord de l’Italie, indique le directeur de Qualitair Corse. Lorsqu’il fait très chaud, l’ozone créé en Corse s’associe avec celui qui vient du nord de la Méditerranée. Finalement, si vous regardez les cartes, vous verrez que les concentrations d’ozone touchent plus la Haute-Corse que la Corse-du-Sud ». Le même phénomène s’est produit, mais dans l’autre sens, au mois de juillet, où les fortes chaleurs et la pollution atmosphérique étaient dues à un flux venu du sud du Sahara, qui ramenait non pas de l’ozone, mais des particules fines, ce qui explique pourquoi la qualité de l’air était dégradée. « Dans ces cas-là, l’air est dégradé en Corse-du-Sud, mais très peu dans le nord de l’île », nuance le directeur de Qualitatif Corse. Mais avec la baisse des températures qui intervient à partir de ce week-end, la qualité de l’air devrait sensiblement s’améliorer.