Corse Net Infos : 12 ans déjà, et la belle aventure continue

Mais si notre autre fierté est aussi d'avoir poursuivi notre route en dépit de moyens on ne peut plus modestes, qui ne sont rien, comparés à ceux alloués à d'autres entreprises, les mots nous manquent pour dire, combien, nous sommes fiers d'affirmer qu'avec plus de 150 000 abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram, Corse Net Infos est devenu au fil des ans une source d'information incontournable pour les habitants de l'île de Beauté, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la Corse.Oui. Grâce à son contenu, CNI, c'est incontestable, est devenu une référence pour les milliers de personnes qui visitent notre site chaque jour afin de ne rien perdre de l'actualité corse. Notre application mobile , qui rencontre le même succès, offre, quant à elle, une expérience de lecture optimisée pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à nos articles partout et de façon permanente.Mais parce qu'il faut perpétuellement aller de l'avant, CNI va poursuivre son évolution pour répondre aux besoins de ses lecteurs. Notre douzième anniversaire constituera, en effet, le point de départ de "faire encore plus et mieux", devise qui nous guidera au cours des mois à venir.Dès lors, c'est promis, nos fidèles lecteurs et utilisateurs peuvent s'attendre à de nouvelles fonctionnalités, à des contenus plus diversifiés et à une expérience utilisateur améliorée.Oui et encore oui, Corse Net Infos qui a su conquérir le cœur des Corses et des passionnés de la Corse grâce à une présence en ligne solide et à un contenu de qualité, n'a pas fini de grandir.Installé et reconnu, n'en déplaise à certains, au plan régional comme au plan national, il va désormais prospérer, mais sans jamais dévier de l'objectif affirmé le 14 mars 2011 lors de ses premiers pas : "faire de Corse Net Infos un outil au service de tous ceux qui, sur cette île, ont du mal à se faire entendre. À faire passer leurs messages. À dire ce qu'ils sont. Et à exposer les problèmes qu'ils rencontrent…"E cusi ghje, è cusi sempre sara