Corse : 26 480 demandeurs d'emploi à la fin du mois de novembre

Il s'agit certes de chiffres en données brutes, mais il n'en demeure pas moins que l'augmentation des demandeurs d'emploi d'un mois sur l'autre est conséquente.

Ainsi, dans la catégorie A, celle où les personnes sans emploi doivent effectuer des démarches positives de recherche d’emploi (candidatures envoyées, participation à des sessions d’aide à la recherche d’un emploi…), on est passé en l’espace de 30 jours de 12 500 à 16 190 demandeurs.





Une augmentation significative dans toutes les catégories, mais que la Dares (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) estime très volatile et parfois difficile à interpréter. Les données trimestrielles devant être privilégiées.



Il n'en demeure pas moins que cette progression correspond à celle enregistrée au niveau national par rapport au mois précédent, avec 44.400 inscrits en plus à 3,145 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi .



On aura une idée plus précise de la situation sur l'île vers la fin janvier, quand la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ) de Corse rendra publique son étude sur le marché du travail insulaire

