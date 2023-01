Corse : la campagne de recensement 2023 débute ce jeudi dans 74 communes

Comme il est de coutume depuis 2004, c’est le troisième jeudi du premier mois de l’année que sera lancée la campagne de recensement 2023. Ce jeudi 19 janvier, en partenariat avec l’Insee, les 200 agents censeurs engagés par les mairies de Corse vont ainsi entamer un mois de travail, afin de collecter des données dans 74 communes de l’île. Cette année, trois villes de plus de 10 000 habitants seront recensées (Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio), auxquelles s’ajouteront d’autres localités plus ou moins grandes, réparties sur l’ensemble du territoire.



Les statistiques obtenues seront ensuite exploitées dans deux buts bien définis : établir les nouvelles populations officielles, et actualiser les informations socio-démographiques de Corse. À terme, ces données permettront de répartir les subventions des mairies, ou encore de prévoir l’installation de nouveaux services, comme des pharmacies ou des bureaux de poste…