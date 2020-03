Coronavirus : ils se mobilisent pour éviter sa propagation

Ajaccio Saint Gabriel (13 cours Napoleon)

Ajaccio Salines

Sagone

Porticcio

Porto-Vecchio

Sainte Lucie de Porto Vecchio

Propriano

Bastia Saint-Nicolas (Avenue Maréchal Sebastiani)

Bastia Libecciu (Lupino)

Borgo

Calvi

Corte

Erbalunga

Ghisonaccia

San Nicolao

Les services bancaires prioritaires (retrait d’espèces, via les automates si possible)

Retrait de lettres recommandés et de colis (si vous êtes en possession de votre avis de passage)

Servir quotidiennement les services de santé (Hôpitaux, laboratoires, médecins, pharmacies…) Livraison dans toute la mesure du possible des clients, sous un protocole de protection précis et à respecter absolument Retrait des avisés dans un certain nombre de sites (avec adresse sur l’avis de passage à présenter) Plan de continuité adaptable quotidiennement sur ce qui n’a pu être livré par manque de ressources, ou encore en raison de fermetures de commerces et d’entreprises.

Toute la population est entrée depuis ce jour en situation de confinement.La Poste maintient la continuité de ses activités essentielles à la population, dans le respect absolu de la santé de ses clients et de ses collaborateurs.Elle doit s’adapter quotidiennement.Voici à aujourd’hui ce qui est mis en place en Corse, sachant que la situation évoluera en fonction des consignes des autorités :15 bureaux de poste restent ouverts dans l’île et couvrent le territoire (horaires réduits pour certains d’entre eux) ; il est possible qu’il y ait quelques modifications au fil de l’eau :Ces bureaux de poste accueillent et servent la population pour :Les opérations postales et bancaires ne nécessitant pas de déplacement peuvent s’effectuer sur nos sites à distance : laposte.fr et labanquepostale.fr.Les mesures de précaution : si venue en bureau de poste ou dans les espaces Carré Pro : merci de garder une distance d’au moins 1 mètre entre vous et le postier ainsi qu’avec les autres clients (marquage au sol qui indique également cette mesure) / munissez-vous d’un stylo.Les conseillers bancaires présents seront à disposition des clients par téléphone.Le centre financier organise sa continuité d’activ ité et assure son accueil téléphonique également (n° tél. : 3639).Les priorités :Nous vous sommes obligés de votre patience et de votre sens civique en respectant les mesures de précaution recommandées par les autorités de santé. Elles doivent être appliquées pour la santé de tous et en particulier des postiers qui assurent le maintien de leur mission de service public. La Poste compte sur la solidarité et la responsabilité de tous pour les respecter.Dans cette situation inédite, nous nous adaptons au mieux chaque jour et nous ne manquerons pas régulièrement de faire connaître les solutions mises en place avec les autorités et le personnel de La Poste de Corse