Coronavirus et restrictions de déplacement : ce qu'il faut savoir

Dans la foulée, le gouvernement a mis en ligne la liste des restrictions de déplacement spécifiques.« Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d’un document attestant sur l’honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur » a précisé un peu plus tard, ce même lundi, Christophe Castaner qministre de l'Intérieur/À partir de ce mardi 17 mars 2020 à midi, jusqu’au 31 mars 2020 les déplacements sont donc très encadres et fortement réduits. Il faut avoir sur soi une attestation pour se déplacer, faire ses achats dans les commerces de proximité, aller voir un médecin ou prendre soin d’autrui.Seuls peuvent être effectués les trajets nécessaires : courses, pharmacie, travail quand le travail à distance n’est pas possibleIl est encore possible de faire du sport seul, uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblementToute infraction à ces règles sera sanctionnée.Il y aura des contrôles et des sanctions financières de 38 et135 €