Coronavirus. Corsica Linea : traversées limitées à 150 passagers

Dans le cadre de sa mission de service public relative à la desserte maritime de la Corse, Corsica Linea a décidé de renforcer les dispositions déjà mises en place à bord de ses navires dans la lutte contre le Covid-19.

En complément du plan d'information sur les gestes barrière et du renforcement des mesures d'hygiène d'ores et déjà effectifs, Corsica linea met en œuvre un dispositif étoffé pour les liaisons Continent-Corse, dès le lundi 16 mars 2020 avec :

- la limitation à 150 passagers par traversée ;

- la limitation à 60 places dans les espaces restaurants et bars;

-l'arrêt des réservations au format « sans installation » ou « salon fauteuil », afin d'assurer une traversée avec uniquement des personnes dans des cabines.





« Il est de notre responsabilité d’assurer notre mission de service public dans des conditions de sécurité optimales pour nos équipages et nos passagers. C’est pourquoi nous avons pris la décision de faire évoluer notre dispositif de lutte contre le COVID-19, en réduisant fortement la possibilité de diffusion du virus lors de nos traversées. Ces mesures additionnelles coïncident pleinement avec la volonté collective de freiner au maximum la propagation du virus. Notre vigilance est pleine et entière sur ce sujet, notre proactivité résolument affirmée. » ​affirme Pierre-Antoine Villanova, Directeur général de la compagnie maritime."