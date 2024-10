Corbara : sa voiture fait des tonneaux, une jeune femme légèrement blessée

Plus de peur que de mal. Ce jeudi 17 octobre, aux alentours de 17h39, un accident de la route s’est produit sur la RD 151, juste avant le village de Corbara. Une jeune conductrice de 20 ans a vu son véhicule quitter la route et effectuer plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser quatre mètres en contrebas.La victime est parvenue à sortir seule de l’habitacle malgré une plaie à la tête, des douleurs cervicales et un possible traumatisme crânien et à l’épaule. Les sapeurs-pompiers de l’Île-Rousse, intervenus rapidement avec un véhicule de secours et d’assistance aux victimes et un véhicule de secours routier ont pris en charge la conductrice qui a été transportée vers le centre hospitalier de Calvi.